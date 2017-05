Bo Henriksen: Fifty-fifty mod Vendsyssel

Highlights: Esbjerg siger farvel til Superligaen i 5-måls-drama mod AC Horsens! Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: Horsens fik godt udgangspunkt med fra Esbjerg! Viborg afværgede den gule fares håb om comeback!

Horsens-træner Bo Henriksen håber at tage momentum med videre til skæbnekampene mod Vendsyssel, som han anser for at være helt lige.