Bonucci vil have Barcelona i kvartfinalen

Av for...! Bonucci med grim stempling i maven på modstander Foto: Getty Images Highlights: Dybala sikrede Juventus sejren dybt inde i overtiden! Zapata bokser Bonucci væk - 1-0 til Udinese!

Juventus-stopper Leonardo Bonucci vil møde Barcelona i kvartfinalen i Champions League, så han kan få revanche for finalenederlaget for to år siden.