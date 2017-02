Brøndby hentede vigtig sejr over SønderjyskE

Foto: Jan Christensen / Getty Images Rønnow ligeglad med priser, indtil han bliver DFA-nomineret SønderjyskE bekymrer Bechmann: »Det var bærende kræfter der røg« Højdramatisk derby! FCK og BIF delte i intenst opgør Highlights: Debutantscoring da Esbjerg smadrede SønderjyskE! Debutanten Konstantinos Tsimikas slår sidste søm i SønderjyskE-kisten!

Brøndby vandt søndag aften 2-1 ude over SønderjyskE i Superligaen. Pukki og Nørgaard stod for Brøndbys mål, mens Uhre scorede for SønderjyskE.