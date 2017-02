Brøndby-kaptajn: Dommeren dømte godt

Højdramatisk derby! FCK og BIF delte i intenst opgør Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Top 3: Crazy comebacks fra efterårssæsonen i Superligaen!

Brøndbys Johan Larsson mener, at der var tilpas mængde intensitet i søndagens derby, og at dommer Jakob Kehlet slap godt fra kampen under svære forhold.