Brøndby kunne have solgt Phiri

Povlsen og Jacobsen uenige: Disse ligaer vil Phiri passe perfekt ind i! Lebogang Phiri svarer på påstande om penge, Brøndby og ønskeklubben Foto: Getty Images

Brøndby havde muligheder for at sælge Lebogang Phiri, men valgte at holde fast i midtbanespilleren, som dog formentligt tager videre til sommer, erkender sportsdirektør Troels Bech.