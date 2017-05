Brøndby og FCK straffet med bøder

Foto: Getty Images Har Atalanta købt en Ferrari eller en Toyota? Vi bomber Corner med spørgsmål! Hørsholt om FCK-fremtid: "Vi har en udskiftning på vej" Får Cornelius og Zanka 12 for sæsonen? Vi uddeler guld-karakterer til FCK! Tømmer FCK profilerne hos FCN? Og ryger der nogle den anden vej? Flemming Povlsen er ikke tilfreds med Pavlovic manglende gennembrud!!

Brøndby har fået en bøde på 150.000 kroner for sine fans rottekast og brug af pyroteknik under kampen mod FC København for en lille måned siden. FCK også tildelt bøde.