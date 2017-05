Brøndbys bane Superligaens bedste

Foto: Getty Images Mads 'Mini' tager sig en ordentlig skraber - så scorer Pukki! Highlights: Esbjerg siger farvel til Superligaen i 5-måls-drama mod AC Horsens! Fire profiler forlader Brøndby! Hør hvad Troels Bech har at sige! Kom tættere på rekord-manden 'Duncan' og hans vindermentalitet! AGF har vendt det hele på hovedet mod Viborg! Junker til 2-1!

Superligaens anførere har kåret Brøndby Stadion til at have Danmarks bedste bane. Right to Dream Park sluttede sidst i afstemningen.