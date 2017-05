Brønshøj slog Kolding - Kjellerup vandt stort

Foto: Brønshøj Boldklub

Brønshøj hentede en overraskende 2-1-sejr ude mod oprykningsbejlende Kolding IF, der gik fra banen uden sejr for tredje kamp i træk. Andetsteds vandt Marienlyst med 3-2 over Hvidovre, mens Kjellerup tæskede Greve med 5-1.