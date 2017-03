Bruninho jubler over første FCM-scoring

Foto: Getty Images Top 3: De bedste kasser fra Superligaens runde 24! Highlights: Smukke scoringer i uafgjort topbrag på heden! Frisparksperle! Jakob Poulsen udligner Lyngbys føring Highlights: FCM fighter sig til tre point mod Randers!

FC Midtjyllands Bruninho scorede sit første mål for klubben i pokalkampen mod Kjellerup. Han glæder sig over endelig at bidrage med mål.