Buffon håber hårdt arbejde ender med CL-trofæ

Highlights: Albansk ballade stoppede ikke Italien i Buffons kamp nummer 1000 Legenden Buffon når 1000 kampe! Foto: Getty Images Highlights: 17-årigt stortalent redder Juventus i sidste minut Dybala svarer igen for Juventus! Bringer mestrene på 1-1 Sikke en kasse! Supermål sender Juventus bagud Highlights: Juventus vinder det italienske mesterskab på flotteste vis Dybala viser sit stortalent frem og krøller bolden i mål på frispark

Gianluigi Buffon håber at kunne bryde Real Madrid ned i Champions League-finalen og håber, at hårdt arbejde i sidste ende munder ud i et CL-trofæet.