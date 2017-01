Burnley og Palace videre i FA Cuppen

Foto: Getty Images Barton back in business! Premier Leagues gadedreng Highlights: Arnautovic blev dobbelt målscorer mod Sunderland Highlights: Andy Carroll-kandidat til ÅRETS MÅL! Joey Barton tilbage i PL og afgør kampen for Burnley! Smuk og akrobatisk Zaha-kasse i Swansea-sejr!

Sam Vokes og Andre Gray sørgede for Burnleys 2-0-sejr over Sunderland i en omkamp i FA Cuppens tredje runde. Christian Benteke skaffede Crystal Palace 2-1 over Bolton.