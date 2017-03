Carvajal: Nemmere på landsholdet end i Real

Foto: Getty Images Highlights: Costa og de andre stjerner på tavlen i Spanien-sejr Costa-klasse! Header sig på scoringstavlen mod Israel Snu Alba-aflevering sender Spanien i front mod Israel! Highlights: Real Madrid svarede hurtigt igen mod bravt kæmpende Bilbao-mandskab Mål! Real Madrid svarer lynhurtigt igen mod Athletic Bilbao

Dani Carvajal mener, at det er lettere at spille på det spanske landshold, end det er at spille hjemme i Real Madrid.