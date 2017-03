Cech: Vi skal forbedre os i ligaen

Top 5: Weekendens bedste Premier League-redninger! Nogle gange er redningerne lige så vigtige som målene. Her får du weekendens bedste! Foto: Getty Images Top 3: FA Cup-kvartfinalernes geniale goals! Highlights: Arsenal afblæser totalt overraskelsen! Ramsay dribler den over stregen! 5-0! Lincoln er blot et sæt kegler ved Arsenals andet mål! 45 minutter skulle der gå før Arsenal kom foran mod Lincoln!

Petr Cech glæder sig over, at Arsenal er klar til FA Cup-semifinalen, men indrømmer samtidig, at de nu skal forbedre deres præstationer i Premier League.