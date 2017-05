Celta-svensker begræder Zlatan-fravær

Top 5: De største nordiske spillere gennem tiden! Bischoff: "Derfor fortsætter Zlatan!" Zlatan er skadet! Hvad betyder det for United? Top 5: Kong Zlatans bedste United-mål! John Guidetti gør det til 3-1 til Celta Vigo Foto: Getty Images Kasper Schmeichel til United - er det en god idé? Eksperterne diskuterer! Highlights: Raul Garcia nedlagde Celta Vigos reserver Raul Garcia fortsætter! Gør det til 2-0 mod Celta Vigo Raul Garcia viser målnæse og opsnuser Bilbaos føringsmål Highlights: Dødboldscoringer af Rooney og Sigurdsson i ny United-uafgjort

Celta Vigos John Guidetti er meget ærgerlig over, at Zlatan Ibrahimovic ikke er med for Manchester United, når de to hold møder hinanden i Europa League-semifinalen torsdag aften.