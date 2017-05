Celta-træner får karantæne i to kampe

Foto: Getty Images Highlights: Celta sendt til tælling af storspillende Malaga Celta i store problemer: Malaga forøger føringen på straffe Fremragende soloaktion sender Celta Vigo bagud! Stort fokus på Sisto - vi har besøgt ham i Vigo! Ærlig Wass: "Jeg havde håbet på flere landsholdsminutter!"

Celta Vigo-cheftræner Eduardo Berizzo får to kampdages karantæne i La Liga for at have været voldsom over for Malagas Recio i de to holds seneste opgør.