Chelsea-boss: Svært at konkurrere med Costa

Highlights: Topscorer Costa sikrede 11. Chelsea-sejr i streg 1-0! Costa stanger Chelsea foran på Selhurst Park Laudrup: Diego Costa er et bæst! Costa smadrer den op i krydset med venstreskøjten! Bomstærke Costa moser Otamendi og udligner til 1-1! Foto: Getty Images Boxing Day: Hvilke tophold kommer bedst igennem julekampene? Tilbageblik: Hvordan Chelsea vendte sæsonen 180 grader Laudrup: Dette er det mest helstøbte hold i Premier League

Chelsea-manager Antonio Conte har stor tiltro til Michy Batshuayi, men erkender, at det er svært for belgieren at konkurrere med en stærkt spillende Diego Costa.