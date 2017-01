City sigtes for at overtræde antidoping-regler

Foto: Getty Images Bischoff om Citys storsejr: De viste deres niveau fra sæsonstarten Se alle fem mål: City ydmygede håbløse West Ham John Stones lukker og slukker til 5-0 med første scoring for City! Flot detalje: Aguero styrer kælent City på 4-0 mod Hammers! Legestue på London Stadium! Silva bringer City på 3-0

Manchester City anklages af det engelske fodboldforbund for at have overtrådt en del af forbundets antidopingregler - helt specifikt drejer det sig om whereabouts.