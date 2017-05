City vandt efter spøjs Mahrez-afbrænder

Highlights: Dramatisk 2-1 sejr til Man. City! Foto: Getty Images Vi sætter fokus på morgendagens stjerne Jesus' kamp mod Palace! Highlights: Leicester tog sejren mod Watford! Albrighton lukker og slukker i Leicester! Mahrez straffer kæmpe forsvarsfejl - 2-0 til Leicester!

Riyad Mahrez misbrugte chancen for at sikre Leicester 2-2 ude mod Manchester City, da han gled og ramte sit eget støtteben ved et straffespark, og så vandt hjemmeholdet 2-1.