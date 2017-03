Coentrao håber på Real-fremtid

Foto: Getty Images Skal Schmeichel til Real Madrid? Eksperterne diskuterer! Highlights: Real Madrid svarede hurtigt igen mod bravt kæmpende Bilbao-mandskab Mål! Real Madrid svarer lynhurtigt igen mod Athletic Bilbao Mål! Athletic Bilbaos veteran gør det til 1-1! Mål! Benzema med flot fuldtræffer for Real Madrid

Portugiseren Fabio Coentrao håber, at han kan spille sig ind i varmen i Real Madrid, men erkender, at det er en hård tid for ham lige nu.