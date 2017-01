Conte: Meget tilfreds med Terry

Highlights: Chelsea spillede sig sikkert videre i FA Cuppen trods Terry-rødt Highlights: Chelsea spillede sig sikkert videre i FA Cuppen trods Terry-rødt Det ligner en sikker Chelsea-sejr! Willian til 3-0 2-0 Chelsea! Batshuayi viser skarphed trods manglende spilletid 1-0 Chelsea: Pedro smasker den op i krogen Foto: Getty Images

Chelsea-manager Antonio Conte er meget glad for at have John Terry i klubben og siger, det også er op til klubben, om klubmanden fortsætter efter udløb til sommer.