Conte utilfreds med Uniteds Hazard-taktik

Highlights: United så rødt, da Chelsea smed dem ud af FA Cuppen Kanté-kanon sender Chelsea i front mod United United-rødt: Eden Hazards tempo for meget for Herrera Foto: Getty Images Rundens detalje! Hazard med rygaflevering! Highlights: Effektive Hazard og Costa bringer Chelsea tættere på mesterskabet

Chelsea-manager Antonio Conte langer ud efter Manchester United for forsøget på at sætte Eden Hazard ud af spillet ved at sparke ham ned.