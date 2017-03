Conte: Vi mangler 21 point

Highlights: Chelsea sikrede sig sejren til sidst! Mål! Optimistisk Willian-forsøg ender i kassen! Foto: Getty Images Mål! Stoke udligner på velplaceret straffespark Del 2/2: Conte vs. Mourinho - Hvem er bedst? Bischoff analyserer Kante: »Han er IKKE den nye Makelele!«

Chelseas Antonio Conte glæder sig over sejren over Stoke, men afviser, at mesterskabet allerede er sikret for Chelsea.