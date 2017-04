Cornelius: God timing at skifte til sommer

Corner vs. Braithwaite: Hvem er hurtigst, stærkest og bedst på hovedet? Cornelius-interview: "Det er ikke så let, som folk går og tror" Highlights: Silkeborg smider det hele til sidst mod FCK! Highlights: Overlegne FCK moste Esbjerg! Hold øje, Hareide: Europa League-speciel! Foto: Getty Images Top 3: De lækreste scoringer i Superligaens runde 29! Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast Santander slår og sparker på FC Nordsjællands spillere! Highlights: FCN tager point fra FCK i Parken!

Andreas Cornelius er åben for at forlade FC København igen til sommer og går efter et ramme et tophold.