Cornelius: Ikke tilfældigheder eller held

Corner vs. Braithwaite: Hvem er hurtigst, stærkest og bedst på hovedet? Cornelius-interview: "Det er ikke så let, som folk går og tror" Highlights: Silkeborg smider det hele til sidst mod FCK! Highlights: Overlegne FCK moste Esbjerg! Hold øje, Hareide: Europa League-speciel! Foto: Getty Images Highlights: SønderjyskE dummer sig til slut mod FCK!

Andreas Cornelius mener ikke, at det er tilfældigheder eller held som gør, at FC København igen formåede at vende et truende nederlag til sejr.