Cornelius: Vi sparede en del kræfter

FC Københavns målscorer Andreas Cornelius er svært tilfreds med 2-0-sejren over Esbjerg og over, at holdet sparede kræfter inden returmødet med Ajax.