Courtois: Arsenal fortjente sejren

Chelseas målmand Thibaut Courtois brokker sig over et Arsenal-mål, der skulle have været annulleret, men kalder ellers Arsenals FA Cup-sejr for fortjent.