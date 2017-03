DAP: Spiller hvor træneren vil have det

Foto: AGF Highlights: Stor dramatik da Randers og AGF delte! Highlights: Sen overtidsscoring gør det af med AGF Højdepunkter: AGF misbrugte store chancer og det kostede dyrt

Daniel A. Pedersen skulle lige vænne sig til at spille i det centrale forsvar i kampen mod Randers, men har intet problem med eventuelt at skulle det igen. Han spiller hvor træneren vil have det, siger han.