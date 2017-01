Delaney efter Werder-debut: Det rette skifte

Gult kort i debuten! Delaney sætter sig igennem! Dortmund-mål lægger en dæmper på Delaney-debut! Povlsen: Så stort et tomrum efterlader Thomas Delaney Løven forlader hulen: Afskedsindslag til Thomas Delaney Suveræne FCK fortsætter sejrsstimen mod AaB Foto: Getty Images

Thomas Delaney er efter sin debut for Werder Bremen blevet bekræftet i, at det var det rette skifte for ham, og danskeren får samtidig ros fra sin træner.