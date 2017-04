Delaney: Sundt at opleve ikke at være favorit

Ugens udbrud: Eksperterne storroser danskerne i udlandet! Hold øje, Hareide: Bendtner og Delaney Highlights: Se Delaney score hattrick for Werder Bremen!! Ni-årige Alexander udspørger landsholdsstjernerne! Vinderen af årets ALKA Superliga-spiller 2017 ved DFA er... Foto: Getty Images Highlights: Werder Bremen overkom Hamborgs chokstart! Så kom Werder-Bremen i front! 2-1! Fremragende kontra grundlægger Werder Bremen-udligning! Drømmestart for HSV - Gregoritsch til 0-1!

Thomas Delaney glæder sig over starten i Werder Bremen og at få oplevelsen af ikke længere at være storfavorit i alle kampe, som han var i FCK.