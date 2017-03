Dele Alli nyder at spille under Southgate

Highlights: Flot Eriksen-kasse i Tottenham-sejr! Alli er sikkerheden selv fra straffesparkspletten - 2-0 til Spurs! Highlights: Eriksen og Son i topform da Spurs smadrede Millwall! Highlights: To mål i overtiden da Kane knuste Everton! Highlights: Magiske Kane smadrede Stoke! Foto: Getty Images Highlights: Defoe og Vardy sikrede England sejren i Harry Kanes fravær Hvem andre? Defoe scorer for England efter tre et halvt års fravær

Infoboks

Englands Dele Alli nyder at spille under Gareth Southgate og føler, at Southgate er kommet til med den helt rette filosofi.