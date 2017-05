Dolberg: Troede mit træk blev for langt

Highlights: Vital Dolberg-scoring da Ajax kom EL-finalen efter kæmpe drama! Nu er Ajax for alvor i knæ - 3-1 til Lyon! Er Ajax ved at få gummiben? Lacazette med sit andet mål på to minutter! Lacazette udligner for Lyon - 1-1! Kølige Dolberg lobber Ajax i front! Iskolde Dolberg om finaleplads: "Det bliver fedt!" Kom helt tæt på gårsdagens Dolberg-præstation! Highlights: Dolberg-scoring da Ajax slog Lyon i chanceorgie! Foto: ajax.nl Schöne om Dolberg: "Han er kold i røven!"

Kasper Dolberg scorede et flot mål for Ajax mod Lyon, men danskeren var overrasket over franskmændenes keeper i situationen.