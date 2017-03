Dortmund: Götze er ude resten af sæsonen

Highlights: Dortmund reddede 1 point ude mod Hoffenheim Dortmund svarer igen: Mario Götze gør det til 1-1 Foto: Getty Images Aubameyang hamrer udligningen ind mod Hertha! 8 mål! Dortmund og Leverkusen leverede en særdeles underholdende kamp 2-0 Dortmund! Aubameyang bringer sig i front på topscorerlisten Stortalentet Dembele sparker Dortmund i front mod Leverkusen

Dortmund meddeler, at Mario Götze er ude af resten af sæsonen. Man forventer at have ham klar til begyndelsen af næste sæson.