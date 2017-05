Drømmemål da Leganes pryglede Betis

Highlights: Leganes ydmygede Real Betis! Leganes lukker og slukker til 4-0! Mål fra midterlinjen! Leganes ydmyger Betis! Leganes fordobler føringen! Mål! Betis kommer bagud på straffe Foto: Getty Images

Gabriel scorede et drømmemål fra små 50 meter, og Alexander Szymanowski lynede to gange, da Leganes spillede sig tæt på overlevelse med 4-0 over Betis uden Riza Durmisi.