Dybala: Svært for modstanderen hos Juve

Sikke en perle fra Dybala! Highlights: Lækker Dybala-kasse da Juventus pryglede Palermo! Highlights: Juventus tilbage på mesterskabskurs efter to argentinske scoringer 2-0 Juventus! Dybala er sikkerheden selv på straffespark Highlights: Higuain bomber Juventus til sejr Higuain til 2-0! Scorer sit andet i kampen 1-0 Juventus! Higuain åbner kampen mod Cagliari

Juventus' Paulo Dybala glæder sig over sejren over Palermo og ved, hvor svært det er for modstanderne at møde Juve på udebane.