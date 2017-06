EfB-boss: Hvilsom ønsker at spille Superliga

Highlights: Absurd Duncan-mål da AGF kom tættere på overlevelse! Foto: Getty Images Jonas Dahl om jobmuligheder: "Det er lidt op og ned!" Highlights: Esbjerg siger farvel til Superligaen i 5-måls-drama mod AC Horsens!

Infoboks

Esbjergs sportsdirektør Ted van Leeuwen takker Mads Hvilsom for indsatsen og slår fast, at angriberen selv ønsker at forblive i Superligaen.