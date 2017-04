Eibar slog Leganes på fire gyldne minutter

Highlights: Eibar sætter Leganes i stor nedrykningsfare Foto: Getty Images Highlights: Eibar fightede sig til point trods tidligt rødt kort Highlights: Overtidsscoring og direkte rødt i intenst baskisk opgør mellem Eibar og Bilbao! Highlights: Vildt drama da Villarreal slog Leganes til sidst! Highlights: Tæt på Durmisi-perle da Betis slog Eibar!

På to scoringer inden for fire minutter sikrede Eibar sig søndag aften en 2-0-sejr over Leganes, der fortsat kan rykke ud af La Liga.