Eintracht: Vil gå langt for at holde på Hradecky

Highlights: Komisk rødt kort til Hradecky i BL-topbrag! Foto: Getty Images Highlights: Tiki-taka-Freiburg sejrer over Frankfurt!

Eintracht Frankfurt-sportsdirektør Fredi Bobic fortæller, at man vil strække sig meget langt for at holde på Lukas Hradecky, som gerne vil ud og spille europæisk fodbold.