Enrique glad for vigtig sejr

Highlights: Messi sikrer Barca-sejr til sidst! Foto: Getty Images Messi frelser Barcelona igen: Afviger skuffelse mod bundhold 1-0: Messi med superstart for Barcelona ADVARSEL - STÆRKE BILLEDER: To spillere brækker benet i sort spansk lørdag!

Barcelona-træner Luis Enrique er glad for dagens 2-1-sejr ude over Atletico Madrid. Sejren er god for holdets moral understreger Enrique.