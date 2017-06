Eriksen drømmer om allerhøjeste niveau

Dejlig dansker-uge i det store Europa! Bliv opdateret lige her! Skarpt på Eriksen - sådan var hans indsats i Nordlondon-derbyet! Så god var Eriksen i går - vi ser nærmere på hans præstation! Eriksen med superdrøn!! Brager den i mål langt udefra Bruun: "Eriksen har ikke lagt på, han er bare super super god!" Foto: Getty Images Jacobsen er ikke i tvivl! - Både N. Jørgensen og Dolberg skal starte inde for DK! Bruun om Schmeichel: "Han var nøglen til vi kunne vinde EM!" N. Jørgensen om Tyskland-kamp: "Det bliver kanon stort!" Bruun om EM-triumfen: "Vi var forvirrede og vidste ikke, hvad vi skulle gøre!" Kom med til Lukas Leragers første landsholdstræning!

Christian Eriksen fortæller til Ekstra Bladet, at han drømmer om at komme helt op på det allerhøjeste niveau i fodboldverdenen. I Tottenham eller et andet sted.