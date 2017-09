Eriksen: Har aldrig sluppet VM-drømmen

Highlights: Delaney-hattrick og frisparksperle fra Eriksen i storsejr Vanvittige Eriksen gør det igen med kongemål Highlights: Danmark udspiller Polen og vinder stort Eriksens langskudsbrag smadrer Danmark på 4-0 Danmark i hopla! Jørgensen bag tredje mål mod Polen Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Markerer sejren over Polen en ny begyndelse for landsholdet? Delaney efter hattrick: Det er overvældende Delaney cementerer sit landsholds-hattrick på hovedstød Delaney gør det igen med kraftfuldt venstreben

Christian Eriksen fortæller til Ekstra Bladet, at han aldrig har haft sluppet VM-drømmen, og at han tror, at Danmark kan tage den øjeblikkelige selvtillid med sig videre til de afgørende kampe.