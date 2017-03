Esbjerg får nyt træningsanlæg

Foto: Getty Images Highlights: Viborg vandt intenst bundbrag! Skader Vatsadze Vestergaard under jubel? Højdepunkter: Lyngby og Esbjergs udsatte kamp ender delt Bechmann: »Det er farligt med for mange nye spillere!«

Esbjerg fortsætter med at opruste uden for banen og opfører over de næste måneder et nyt træningsanlæg til klubben.