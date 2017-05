Esbjerg og Horsens delte i første bundduel

Highlights: Horsens fik godt udgangspunkt med fra Esbjerg! Foto: Getty Images Top 3: En flot tunnel og EfB-lækkerier er på listen over midtugens bedste SL-detaljer! Highlights: Absurd Duncan-mål da AGF kom tættere på overlevelse! Se Duncans absurde mål her! Viborg afværgede den gule fares håb om comeback!

I den første af to afgørende nedrykningskampe fik Horsens 1-1 med fra Esbjerg efter først at have været foran 1-0.