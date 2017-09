Fabregas: Havde fantastisk forhold til Costa

Vi sætter fokus på Antonio Contes begivenhedsrige sommer Udstødte Diego Costas fem bedste Chelsea mål Top 5: Fabregas' bedste basser i Premier League Top 5: De bedste kasser fra Premier League-opgør mellem Arsenal og Chelsea Top 5: Charlie Daniels' dommedagshug topper PL-rundens bedste mål Foto: Getty Images Highlights: Morata-målshow i 4-0 afklapsning af Stoke Gary Neville's Soccerbox: Sol Campbell og Neville mindes Arsenals 'Invincible'-sæson Highlights: Batshuayi-hattrick i Chelsea-storsejr over Nottingham Forest

Cesc Fabregas fortæller, at han og Diego Costa havde et rigtig godt forhold til hinanden, og han er glad for de tre år, de nåede at spille sammen i Chelsea.