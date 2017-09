FCF-træner undrer sig over pokallodtrækning

Foto: Jesper Poulsen / bold.dk

Infoboks Husum - FC Helsingør DBU Pokalen (05/09) Oddset 20,00 11,50 1,06

FC Fredericia-cheftræner Jesper Sørensen undrer sig over, at Husum, Viborg og Kjellerup var rangeret som Superliga-hold, da der mandag blev trukket lod til tredje runde af DBU Pokalen. Divisionsforeningen afviser og siger, at der skal tages hensyn til en række aspekter.