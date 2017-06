FCK sælger 17-årigt talent til Ajax

Foto: Getty Images Sæsonens sidste top 3 med SL-detaljer er lidt anderldes Engelsk fodbold-ekspert: "Dolberg er på hylden under Griezmann" Det her er blæret! Se Delaney komme flyvende ind med pokalen! Schöne efter kampen: Ikke den bedste dag i mit liv Dolberg efter finalenederlaget: Jeg er mega skuffet

FC København oplyser, at klubben har solgt den 17-årige offensivspiller Victor Jensen til Ajax, som han nu rejser til for at gennemgå lægetjek.