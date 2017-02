FCK sejrede i Bulgarien efter drømmestart

Highlights: Vigtig FCK-sejr trods kaotisk afslutning! Ludogorets fik reduceret og tager håbet med i Parken! Toutouh-Time! Endnu en lynstart ender i 2-0 til FCK Drømmestart! FCK foran efter 1 minut i Europa League! Cornelius før startfløjt: »Vi har en drøm om at nå langt!« FCK og deres bulgarske modstander Zak og Priske analyserer FCK's EL-modstander!

FC København hentede en 2-1-sejr over Ludogorets i første Europa League 1/16-finale takket være et bulgarsk selvmål og et Youssef Toutouh-mål. Jan Gregus blev udvist i overtiden.