FCM-boss: Paul er ligaens bedste angriber

Highlights: BIF vinder i underholdene kamp over FCM! Highlights: Overraskende sejr sender FCN i mesterskabsspillet! Highlights: FCM fighter sig til tre point mod Randers! Foto: Getty Images/Lars Ronbog Husker du: Hedegaards dommedagsflugter!

FC Midtjyllands formand Rasmus Ankersen kalder Paul Onuachu for Superligaens bedste angriber og er glad for, at han muligvis får lov at beholde sit hår.