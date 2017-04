FCM-dribler håber og tror på flere mål

Highlights: FCM dominderede totalt mod Sønderjyske! FCM scorer til 3-0! Glemmer efterfølgende at forsvare! Mønster-angreb af FCM - Hassan gør det til 2-0! Foto: Getty Images Fyrtårnet Onuachu stanger FCM i front mod Sønderjyske! Top 3: De bedste mål fra første runde af slutspillet!

FC Midtjyllands Rilwan Hassan er glad for sin scoring i 3-1-sejren over SønderjyskE og håber og tror, at han kan bidrage med flere træffere fremover.