FCN-back: EM er et godt udstillingsvindue

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: To røde kort og grotesk scoring da FCM slog FCN! Smukke mål da sprudlende FCN sænkede SønderjyskE! Lars Jacobsen om Maxsø: "Han er en iskold forsvarsspiller!" Maxsø om udlandet: "Jeg skal nok være en af dem som bliver ude!" Highlights: Lyngby straffede FCN's defensive brølere!

FC Nordsjællands Mads Mini Pedersen har ikke travlt med at komme væk fra FCN, men ved, at U21 EM er et godt udstillingsvindue.