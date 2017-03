FCN-keeper: Brøndby skyder på det hele

Top 3: Efterårets bedste målmandsredninger Foto: Getty Images Del 2/2: Få et unikt indblik i Kasper Hjulmands trænerliv! Del 1/2: Få et unikt indblik i Kasper Hjulmands trænerliv! Highlights: FCK smed vigtige point i topstriden! FCN kommer foran - FCK svarer hurtigt igen! Highlights: Hjemvendte Boysen sparkede Lyngby op på 3. pladsen!

FC Nordsjælland-keeper Alex Runarsson er klar over, at der venter en svær opgave, når turen søndag går til Brøndby. Det ændrer dog ikke på, at islændingen tror på sejr.